Щоб отримати транш МВФ, треба «підпиляти» бюджет - Пендзин

Економіст Олег Пендзин висловив свою думку про те, як Україна готова підлаштувати бюджет 2022 під вимоги Міжнародного валютного фонду. Деякі статті доведеться штучно збільшувати для того, щоб уряд отримав транш від МВФ.

«Україна може досить швидко привести показники проєкту держбюджету-2022 відповідно до очікувань МВФ - або скороченням видаткової частини бюджету, або «надування» дохідної. І те, і інше - це прекрасний спосіб показати формальні цифри, які влаштують МВФ. Наприклад, як можна «надути» дохідну частину держбюджету - внести в нього 12-18 млрд грн від приватизації, це один спосіб. Другий спосіб «надути» дохідну частину держбюджету-2022 - це завищити валютний курс, ціну долара США.

Зазначу, що в держбюджеті-2021 закладено курс долара на рівні 29,2 грн за долар. Але, мабуть, в будь-якому обмінному пункті валют, принаймні, в Києві, долар продають по 28 грн з копійками. Що це означає? Це означає, що НБУ разом з Міністерством фінансів тримає обмінний курс нижче закладеного до держбюджету-2021. Таким чином, була «надута» фактична дохідна частина держбюджету-2021. Справа в тому, що Україна - імпортозалежна країна. На імпорт при розмитненні обов'язково нараховується податок на додану вартість (ПДВ), і цей ПДВ формує значну частину дохідної частини держбюджету. Коли формується держбюджет на наступний рік, в нього закладаються передбачувані доходи від ПДВ з імпорту, виходячи з прогнозного обмінного курсу. Тобто в бюджет закладається, що курс буде 29,2 грн за долар, і весь імпорт вже пораховано за курсом 29,2. Фактично ж курс долара - трохи більше 28 грн за долар, тобто сьогодні кожен долар імпорту, який заходить в країну, не додає ПДВ до державного бюджету приблизно на 1,20 грн. І весь цей процес - це спосіб «надути» показники державного бюджету і, як наслідок, «надути» кредитора», - сказав економіст.