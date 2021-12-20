"Щоб мінімізувати вплив Коломойського, потрібно дозволити Укрнафті продавати продукцію на експорт", - експерт

22:18 18 листопад Київ, Україна

ПАТ « Укрнафта » оголосило про позачергові збори акціонерів 23 грудня 2021 року з пропозицією передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Нафта-Актив», де вона є 100% власником.



Ще до 23 грудня відбудуться збори акціонерів для вирішення низки питань, також не менш важливих. Чи будуть доповнення до наступних зборів, узгоджених 30 листопада 2021 року, поки що невідомо. Основний вид економічної діяльності "Нафта-Актив", як зазначено при реєстрації компанії , - видобуток нафти. На порядку денному 23 грудня головним питанням названо передачу компанії до « Укрнафти ».



У цей самий час на 30 листопада " Укрнафтою " вже внесено зміни до обговорення питань, пов'язаних із передачею майна до статутного капіталу "Нафта-Актив" зі 100% акцій Коломойського. Заплановано викуп 34% акцій Littop Enterprises Limited, 34% акцій Bridgemont Ventures Limited, 32% акцій Bordo Management Limited. Крім цього « Укрнафта » має намір викупити всі акції, що їй належать, у перерахованих компаній.

Подробиці теми розповів директор EXPRO Consulting Геннадій Кобаль.

«На нинішньому етапі і «Укрнафта», і Кременчуцький нафтопереробний завод та мережа АЗС пов'язані з Коломойським. Це можна за бажання розвести. Просто треба дозволити Укрнафті продавати продукцію на експорт. Не можна, щоб компанія була заручником одного підприємства та звідти за однією ціною, яку встановлюватиме завод, купувати. Якщо ми говоримо про вплив, то так, зараз це замкнута система, вертикально інтегрована структура від видобутку нафти, переробки та реалізації», — зазначив експерт.

На думку директора EXPRO Consulting Геннадія Кобаля, географічний поділ «Укрнафти» є найбільш прийнятним. Однак, як зазначив експерт, навіть у цьому випадку розподіл нерівномірний, оскільки західна «Укрнафта» дає 30% видобутку, а східна, у свою чергу, 70%.