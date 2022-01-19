Що чекає на долар до кінця року

За прогнозами Національного банку України долар залишиться стабільним до кінця року. Якщо раптом стануться сильні коливання, то НБУ втрутиться в ситуацію, розповів Юрій Гелетій, глава Нацбанку.

"В умовах відсутності шоків ми не очікуємо істотних коливань на валютному ринку", - сказав він.

За словами Гелетія, НБУ і далі буде працювати в режимі гнучкого валютного курсу, і не планує переходити до режиму фіксованого курсу.

"Ми вважаємо, що гнучке курсоутворення є важливим елементом політики інфляційного таргетування та виступає запобіжником накопичення дисбалансів в економіці", - сказав він.

Разом з тим, у разі виникнення коливань на ринку НБУ, за словами Гелетія, будуть вжиті заходи для їхнього згладжування.

Нагадаємо, останнім часом гривня щоденно втрачає позиції по відношенню як до долара, так і до євро.

Як повідомлялося, в серпні НБУ купив на міжбанку $ 460 млн. При цьому з початку року Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 1,2 млрд доларів.