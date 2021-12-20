Що таке економічний паспорт українця?

У програмі Володимира Зеленського був пункт про введення економічних паспортів для юних українців. Цього року глава держави знову порушив це питання. Наші журналісти вирішили докладніше з'ясувати, що таке «економічний паспорт» і навіщо він в Україні.

Що ж таке "економічний паспорт"? Це фактично банківський рахунок, на який перераховуються якісь гроші від держави. Говорячи про це нововведення в Україні, різні спікери зазвичай посилалися на досвід Арабських Еміратів, де кожен громадянин отримує на свій рахунок певну суму від продажу нафти. Таку ж практику президент планував ввести і в Україні. З тією різницею, що гроші за використання українських надр передбачалося направляти виключно на рахунки дітей.

Вперше про "економічний паспорт" українці почули після обрання президентом Володимира Зеленського. Згадка про цей "паспорт" є в його передвиборчій програмі.

"Кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надра, землі і т.д.). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал", - йдеться в цій програмі.

На початку 2020 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт "Про економічний паспорт українця" авторства народного депутата Дмитра Костюка з фракції "Слуга народу". У цьому проєкті фактично повторювалася ініціатива президента, і багато хто подумав, що це і є втілення програми. Однак тому законопроєкту не був даний хід - він досі знаходиться "на ознайомленні" у парламентаріїв.

Зараз рентна плата за користування надрами збирається до державного та місцевих бюджетів. Зокрема, в 2021 році заплановано зібрати 40,6 млрд грн таких платежів. Якщо всі ці гроші розподілити між громадянами України, кожен міг би отримувати по 1000 грн на рік. Якщо між дітьми до 18 років (а таких в Україні близько 7,7 млн осіб) - вийшло б по 5300 грн на рік. За 18 років зібралася б сума приблизно в 100 тис. грн.

Однак є великі сумніви в тому, що абсолютно всі гроші, одержувані від надр, держава може класти на рахунки юних українців. Зараз ці гроші потрапляють в загальний фонд бюджету і витрачаються, в тому числі на зарплати бюджетників, на соціальні виплати і т.д. Тобто можна сказати, що їх і зараз отримують багато українців. Чи готовий бюджет "схуднути" на 40 млрд?