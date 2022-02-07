Що станеться на газовому ринку Європи, якщо Росія почне діяти

06:56 07 лютий Київ, Україна

Зростають побоювання щодо того, що станеться з енергопостачанням Європи, якщо Росія вторгнеться в Україну, а потім перекриє експорт природного газу у відповідь на санкції США та Європи.



Напруженість свідчить про те, що Європа не може покладатися на енергоносії з Росії, яка постачає близько третини газу на континент. А запаси Європи вже закінчуються.



Це залишає Європу в потенційній кризі, оскільки її запаси газу вже підірвані холодною зимою, а влітку - невеликим виробництвом відновлюваної енергії та Росією, що постачає менше, ніж зазвичай. Ціни злетіли до небес, обмежуючи діяльність домогосподарств та підприємств.



Ось що потрібно знати про постачання енергоресурсів до Європи, якщо напруженість переросте у війну і проти Росії буде запроваджено санкції:



ЧИ ПРИПИНИТЬ РОСІЯ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ В ЄВРОПУ?



Повне відключення розглядається експертами як малоймовірне, бо воно було б взаємно руйнівним.



Російські офіційні особи не сигналізували про те, що вони розглянуть можливість припинення постачання у разі нових санкцій. Москва залежить від експорту енергоносіїв, і хоча вона тільки-но підписала газову угоду з Китаєм, Європа є ключовим джерелом доходів.



Європа також залежить від Росії, тому будь-які західні санкції, швидше за все, не будуть направлені безпосередньо на російські постачання енергоресурсів.



На думку експертів, більш імовірно, що Росія призупинить постачання газу трубопроводами, що перетинають Україну. За даними S&P Global Platts, минулого року Росія закачала до Європи 175 мільярдів кубометрів газу, майже чверть із них цими трубопроводами. Це залишило б трубопроводи дном Балтійського моря і через Польщу, як і раніше, діючими.



«Я думаю, що у разі навіть менш серйозного нападу Росії на Україну росіяни майже напевно перекриють транзит газу через Україну на шляху до Німеччини», — сказав колишній американський дипломат Ден Фрід, який як координатор Держдепартаменту із санкцій допоміг розробити заходи проти Росії у 2014 році, коли вона вторглася на український півострів Крим та анексувала його.



Потім Росія могла б запропонувати заповнити втрати газу, якщо Німеччина схвалить новий газопровід «Північний потік — 2», оператори якого потенційно можуть зіткнутися із санкціями США, навіть незважаючи на те, що недавнє голосування з цього приводу провалилося. Німецькі офіційні особи також заявили, що блокування роботи трубопроводу буде "на столі переговорів" у разі вторгнення.



Переривання постачання газу за межі українських трубопроводів менш ймовірне: «Якщо вони зайдуть надто далеко, вони зроблять розрив із Європою непоправним, і їм доведеться кудись продавати нафту та газ», — сказав Фрід.



ЩО МОЖУТЬ ЗРОБИТИ США?



Адміністрація Байдена веде переговори з виробниками газу по всьому світу про те, чи можуть вони збільшити видобуток та постачати газ до Європи, та працює над виявленням постачання природного газу з Північної Африки, Близького Сходу, Азії та США.



Адміністрація також веде переговори із покупцями про відстрочку.



«Чи є якась інша країна, яка планувала отримати партію ЗПГ, яка не потребує його і могла б відправити його до Європи?» - сказала Емі Майєрс Джаффе, керуюча директорка Лабораторії кліматичної політики Університету Тафтса, згадавши Бразилію чи інші країни в Азії.



За останній місяць дві третини американського експорту ЗПГ припало на Європу. S&P повідомило, що деякі судна, заповнені ЗПГ, прямували до Азії, але розвернулися, щоб вирушити до Європи, бо покупці там запропонували платити вищі ціни.



ЧИ ДОСИТЬ ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ У СВІТІ ДЛЯ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ?



За словами Яффе, навіть якби всі європейські об'єкти імпорту ЗПГ працювали на повну потужність, кількість газу становила б лише близько двох третин від того, що Росія відправляє трубопроводами.



І можуть виникнути проблеми з розподілом ЗПГ у тих частинах Європи, де менше трубопроводів.



Якщо Росія перестане постачати тільки той газ, що йде через Україну, для заміни цих поставок потрібно близько 1,27 додаткових суден ЗПГ на день, сказав Люк Коттелл, старший аналітик S&P з ЗПГ. За його словами, Росія також може перенаправити частину цього газу іншими трубопроводами, скоротивши потребу в додатковому ЗПГ приблизно до половини суднової партії на день.



РОСІЯ ВЖЕ ПОСТАВЛЯЄ МЕНШЕ ГАЗУ?



Експерти кажуть, що Росія виконує свої довгострокові контракти на постачання газу до Європи, але продає менше на спотовому ринку і не наповнює контейнери, що належать їй, для зберігання в Європі.

Це вже сталося. Це не теорія, - сказав Джаффе.



Скорочення Росією спотових постачань газу сприяло різкому підвищенню цін на природний газ у Європі. У грудні вони досягли 166 євро (190 доларів США) за мегават-годину, що більш ніж у вісім разів перевищує рівень початку 2021 року. Ціни впали до 80 євро за кіловат-годину у міру надходження більшої кількості ЗПГ.



Але споживачі не мають вищих рахунків за електрику та газ. Європейські уряди впроваджують субсидії та податкові пільги, щоб полегшити фінансове навантаження на домогосподарства.