Що заважає відновитись українському бізнесу – дослідження

19:15 20 червня Київ, Україна

Відновитися малому та середньому бізнесу в Україні після повномасштабного вторгнення росії здебільшого заважає відсутність платоспроможних клієнтів.





Про це йдеться у дослідженні Advanter Group.

Серед основних причин – непрогнозованість розвитку ситуації в Україні, відсутність капіталу та відсутність постачання товарів.

Загалом 46,8% підприємств повністю або майже повністю перестали працювати з 24 лютого.. Найбільше з них у східних та південних областях. І лише 12,4% підприємств працюють без змін чи збільшили обсяги.