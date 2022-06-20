Що заважає відновитись українському бізнесу – дослідження

Відновитися малому та середньому бізнесу в Україні після повномасштабного вторгнення росії здебільшого заважає відсутність платоспроможних клієнтів.
Про це йдеться у дослідженні Advanter Group.
Серед основних причин – непрогнозованість розвитку ситуації в Україні, відсутність капіталу та відсутність постачання товарів.
Загалом 46,8% підприємств повністю або майже повністю перестали працювати з 24 лютого.. Найбільше з них у східних та південних областях. І лише 12,4% підприємств працюють без змін чи збільшили обсяги.
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