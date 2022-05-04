Що для України може означати світове послаблення долара

Весь фінансовий світ стурбований тенденцією ослаблення долара, що намітилася останнім часом. Як така ситуація може позначитися на економіці і валютному ринку України? Про це розповідають провідні аналітики країни.

На перший погляд, падіння курсу долара щодо провідних валют світу - це позитивна новина для гривні. Однак більшість аналітиків переконані, що на поведінку пари "долар-гривня" більше впливають внутрішні чинники.

"Курс долара в Україні більше залежить від попиту і пропозиції на нашому ринку, а те, що популярність долара в світі може впасти, на наш ринок впливає менше", - вважає аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Як падала гривня до долара в 2020 році, показано на графіку.

Певний вплив все ж буде. Він може проявитися у вартості державного боргу, більше 40% якого номіновані в американській валюті (або спеціальних правах запозичення, де долар займає більше половини кошика валют), вважає керівник Департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Николайчук.

"Ослаблення долара буде стимулювати глобальних інвесторів шукати різні альтернативи. Зокрема, українські цінні папери можуть отримати додатковий попит. Це буде сприяти зміцненню гривні", - додає він.

Падіння долара може позитивно вплинути на гривню і через зовнішню торгівлю.

"У нас основний торговий партнер - це ЄС. Коли євро буде сильнішим, то це, швидше за все, буде підтримувати гривню в парі "гривня-долар". Це буде стримувати якусь потенційну девальвацію", - вважає Фурса.

Однак найбільше на вартість долара в Україні впливатимуть попит і пропозиція валюти на міжбанківському ринку, темпи відновлення імпорту товарів і послуг, а також співпраця з МВФ. Транші фонду хоч і не впливають на курс прямо (ці кошти не потрапляють на міжбанківський ринок), але можуть мати психологічний вплив на ринок.

"Ми непогано проскочили всю кризу, тому що на наші основні товари експорту - метали, залізну руду, харчові продукти - попит залишався високим. У той самий час карантинні заходи вбили імпорт послуг. Для нас це був дуже вдалий період. Однак я не впевнений, що він повториться в 2021 році, особливо, якщо будуть зняті карантинні обмеження", - вважає Боярчук.

Швидше за все, 2021 рік в Україні, як і в усьому світі, буде роком відновлення економіки. Це означає, що буде відновлюватися попит населення, в тому числі на імпортні товари і послуги. Зростуть ціни на енергоресурси, які Україна переважно імпортує. Як наслідок, торговий баланс знову стане негативним, що ще більше впливатиме на гривню.

Додатковий фактор тиску на національну валюту - проблеми уряду з бюджетом, антикорупційною політикою і судами, якщо ці проблеми перенесуться на 2021. В такому випадку в Україні будуть домінувати негативні очікування щодо майбутнього гривні, які вже зараз є одними з визначальних чинників знецінення національної валюти.

"Якщо вантаж негативних очікувань зростає, то це може створити додатковий девальваційний тиск, як це відбулося протягом 2020 року", - вважає Ахтирко.

У Concorde Capital прогнозують, що в 2021 році гривня знеціниться стосовно долара на 5%. Це станеться, навіть незважаючи на тренди на світовому валютному ринку.