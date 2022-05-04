Що для України може означати світове послаблення долара

Весь фінансовий світ стурбований тенденцією ослаблення долара, що намітилася останнім часом. Як така ситуація може позначитися на економіці і валютному ринку України? Про це розповідають провідні аналітики країни.
На перший погляд, падіння курсу долара щодо провідних валют світу - це позитивна новина для гривні. Однак більшість аналітиків переконані, що на поведінку пари "долар-гривня" більше впливають внутрішні чинники.
Як падала гривня до долара в 2020 році, показано на графіку.
Певний вплив все ж буде. Він може проявитися у вартості державного боргу, більше 40% якого номіновані в американській валюті (або спеціальних правах запозичення, де долар займає більше половини кошика валют), вважає керівник Департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Николайчук.
Падіння долара може позитивно вплинути на гривню і через зовнішню торгівлю.
Однак найбільше на вартість долара в Україні впливатимуть попит і пропозиція валюти на міжбанківському ринку, темпи відновлення імпорту товарів і послуг, а також співпраця з МВФ. Транші фонду хоч і не впливають на курс прямо (ці кошти не потрапляють на міжбанківський ринок), але можуть мати психологічний вплив на ринок.
Швидше за все, 2021 рік в Україні, як і в усьому світі, буде роком відновлення економіки. Це означає, що буде відновлюватися попит населення, в тому числі на імпортні товари і послуги. Зростуть ціни на енергоресурси, які Україна переважно імпортує. Як наслідок, торговий баланс знову стане негативним, що ще більше впливатиме на гривню.
Додатковий фактор тиску на національну валюту - проблеми уряду з бюджетом, антикорупційною політикою і судами, якщо ці проблеми перенесуться на 2021. В такому випадку в Україні будуть домінувати негативні очікування щодо майбутнього гривні, які вже зараз є одними з визначальних чинників знецінення національної валюти.
У Concorde Capital прогнозують, що в 2021 році гривня знеціниться стосовно долара на 5%. Це станеться, навіть незважаючи на тренди на світовому валютному ринку.
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