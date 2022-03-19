Що дасть Україні приєднання до європейської енергетичної системи?

15:31 17 березня Київ, Україна

Українську енергосистему офіційно приєднали до Єдиної енергосистеми Європи (ENTSO-E) , що означає:

🔻 Україна більше не братиме і віддаватиме електроенергію з мереж Білорусі та Росії. Енергетичний зв'язок із країнами ще з часів Радянського Союзу остаточно розірвано. Саме від'єднання сталося ще 24 лютого – першого дня війни. Тоді було заплановано тестове відключення, щоб спробувати роботу системи в ізольованому режимі. Тест пройшли на відмінно. От тільки приєднуватись до Білорусі та Росії вже було неможливо.



🔻 Україна приєдналася до європейської енергосистеми (ENTSO-E) вже зараз, а не за рік, як це планувалося раніше. На повну процедуру після успішного першого тесту вже в липні потрібно було пройти ще одне тестове відключення. І вже 2023 року приєднатися до європейської енергосистеми, яка об'єднує 24 країни. Але війна змінила плани і європейські партнери пішли нам назустріч.



🔻 Що це змінює? Тепер плече Україні підставлять європейські країни, а не країна-агресор і не Білорусь, з території якої ворог наступає та обстрілює наші міста. Крім того, Україна може продавати та купувати більше електроенергії у європейських партнерів, а згодом після розширення транскордонних мереж ці обсяги ще більше зростуть.



🔻 Після закінчення війни Україна зможе розраховувати на європейські інвестиції в енергетику. А стабільна робота системи дозволить активніше розвивати відновлювану енергетику.