Що дала споживачам приватизація заводів спиртової галузі?

16:53 16 грудень Київ, Україна

Два роки тому розпочався процес приватизації спиртової галузі: за цей період з'явилось 17 приватних спиртзаводів. Також на фінішній прямій приватизація «Укрспирту»

Про це повідомив виконавець обов'язків директора цього державного підприємства Сергій Блискун.

«Ми зробили те, у що багато хто не вірив. Ще два роки тому «Укрспирт» був монополістом, і це накладало певний відбиток на роботу компанії, усієї галузі, суміжних галузей – насамперед лікеро-горілчаної. Якщо раніше ліцензія на гуртовий продаж спирту була тільки у нас, то тепер вона є у 17 приватних спиртзаводів, з'явилася конкуренція. 75% "Укрспирту" передано на приватизацію. Раніше я не міг цього сказати, а зараз впевнено кажу: ми на фінішній прямій, думаю, залишилися лічені місяці», – зазначив Блискун.

Водночас глава підприємства визнав, що приватизація спиртової галузі не призвела до нижчих цін для пересічних споживачів.

«Людині важлива перш за все вартість продукції. Алкоголь не подешевшав, мінімальна ціна пляшки горілки об'ємом 0,5 літра, встановлена державою – 89,4 грн», – сказав Блискун.

За його словами, за два роки зросли ціни на зерно та енергоносії: «Кукурудзу (це головна сировина для виробництва етилового спирту) купували тоді за ціною 3-4 тис. грн за тонну, зараз вона коштує 6,5 тис. грн. Вартість газу зараз – 30 тис. грн за тисячу кубометрів. Інший момент: раніше «Укрспирт» мав заводи, які не працювали, і це впливало на собівартість продукції. Так от, якби ми провели демонополізацію в тій системі координат, дворічної давності, то ціна на спирт, звичайно, впала б».



Блискун додав, що зараз вартість декалітра спирту – 486 грн, а два роки тому була на рівні 300 грн.