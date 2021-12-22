Що буде зі старим керівництвом Укроборонпрому

У Укроборонпрому намічаються великі кадрові перестановки, а точніше повна зміна керівного складу. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський повідомив, що все старе керівництво звільнять найближчим часом. До речі, про плани на реформу Укроборонпрому говорять її з часів правління Петра Порошенка.
Уруський допускає навіть зміну назви концерну, тому що "це назва вже стало токсичним в Україні".
Також, за словами Уруського, буде змінена система управління концерном. "Це буде керуюча компанія з абсолютно не тими функціями, які є сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які будуть входити в цю компанію", - сказав віце-прем'єр.
Серед змін він виділив відділення аерокосмічної холдингової компанії, до якої крім підприємств Держкосмосу приєднається авіаційні підприємства, зокрема Антонов.
При цьому всі підприємства Держкосмосу об'єднають в ракетно-космічний центр Південний.
Як відомо, про реформу Укроборонпрому говорять ще з часів скандалу із закупівлями за Петра Порошенка. Але з тих пір вже минуло майже два роки, а концерн досі працює без змін. Після приходу до влади Володимира Зеленського на ньому змінилося керівництво, яке знову хочуть поміняти.
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