Що буде зі старим керівництвом Укроборонпрому

У Укроборонпрому намічаються великі кадрові перестановки, а точніше повна зміна керівного складу. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський повідомив, що все старе керівництво звільнять найближчим часом. До речі, про плани на реформу Укроборонпрому говорять її з часів правління Петра Порошенка.

"Концерн Укроборонпром підлягає істотної трансформації, тому що в тому вигляді, в якому він на сьогодні існує, він існувати не може. Менеджмент на ньому також буде замінений, наскільки я знаю, найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде, відповідно, зміна і всієї команди, яка працювала там останній рік ", - повідомив він.

Уруський допускає навіть зміну назви концерну, тому що "це назва вже стало токсичним в Україні".

Також, за словами Уруського, буде змінена система управління концерном. "Це буде керуюча компанія з абсолютно не тими функціями, які є сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які будуть входити в цю компанію", - сказав віце-прем'єр.

Серед змін він виділив відділення аерокосмічної холдингової компанії, до якої крім підприємств Держкосмосу приєднається авіаційні підприємства, зокрема Антонов.

При цьому всі підприємства Держкосмосу об'єднають в ракетно-космічний центр Південний.

Як відомо, про реформу Укроборонпрому говорять ще з часів скандалу із закупівлями за Петра Порошенка. Але з тих пір вже минуло майже два роки, а концерн досі працює без змін. Після приходу до влади Володимира Зеленського на ньому змінилося керівництво, яке знову хочуть поміняти.