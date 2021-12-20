«Чисті активи держбанків сьогодні становлять 60% усієї банківської системи» – Сергій Пономаренко

16:16 29 листопад Київ, Україна

Кабінет Міністрів схвалив стратегію розвитку Ощадбанку на 2021-2024 роки. Ощадбанк до 2024 року прагнутиме досягти: прогнозного чистого прибутку – близько 4,2 мільярда гривень; прибутковості на капітал – близько 15%; співвідношення видатків до доходів – менше 65%; рівень непрацюючих активів передбачається, що скоротиться до 10%.



Заступник міністра фінансів України з європейської інтеграції розповів, що одним із пріоритетів уряду є реформування державного банківського сектору.



Диджиталізація Ощадбанку до 2024 року охоплює завершення процесу цифровізації послуг для клієнтів та внутрішніх процесів, а також забезпечення конкурентної швидкості запуску нових продуктів. Крім того, передбачається приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що надалі забезпечить входження міжнародних фінансових організацій у капітал Ощадбанку, йдеться у повідомленні. У 2021 прибуток Ощадбанку впав у 10 разів.



Подробиці теми розповів екскерівник департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко



«Поки що справді є певні проблеми, але їх намагаються вирішити. З урахуванням того, що зараз чисті активи державних банків доходять до позначки майже 60% банківської системи, де понад 50% - частка вкладів населення на ринку, звичайно, ситуація не зовсім хороша. Це надто висока частка, і це, звичайно, проблема. У принципі, власник банку готовий вирішувати це питання, тому найближчим часом ситуація має вирішитись. Але те, як швидко це просуватиметься – відповісти складно. Адже частково це залежить від того, наскільки привабливим буде інвестиційний клімат і того, наскільки банківський сектор буде прибутковим і чи будуть апетити покупців», — сказав він.



Він також прокоментував перспективи торгівлі на Лондонській біржі.



«Зараз потрапити на Лондонську біржу, яка могла б стати своєрідним майданчиком для продажу, фактично мрія для кожного власника банку. Тому що це світовий лідер і, звісно, дедалі більші гроші зосереджені там. Але питання в тому, чи нас пустять на цей майданчик і чи буде попит. Поки що відповісти на це важко. Ще потрібно зробити досить багато кроків, щоби взагалі потрапити туди. Багато залежатиме в принципі від ситуації в Україні та банківської сфери», — уточнив він.