Чистий продаж валюти населенням у квітні досяг чотирирічного максимуму

11:04 27 квітень Київ, Україна

Коронакриза і вимушене безробіття змушують українців «проїдати» свої валютні заощадження. За словами глави НБУ Богдана Данилишина, в цьому місяці продаж валюти населенням країни на $422 млн перевищив покупку.

Чиста пропозиція іноземної валюти з боку населення України з початку квітня складає $422 млн, що є максимальним обсягом чистого продажу валюти населенням за останні чотири роки, повідомив глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

"Збалансованість ринку відбувалася завдяки продажу іноземної валюти банками за власною валютною позицією, підтримку якої надавала чиста покупка банками іноземної валюти у фізичних осіб, чистий продаж якої в квітні досяг чотирирічного максимуму ($422 млн)", - написав він у Facebook у вівторок.

Данилишин зазначив, що на тлі деескалації конфлікту на сході України тиск на обмінний курс гривні на міжбанківському ринку ослаб, що зумовило його зміцнення на 0,5% до долара США.

За його словами, одночасно попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжував переважати над її пропозицією і на спотовому, і на форвардному сегментах ринку.

Як повідомлялося, чиста пропозиція іноземної валюти населенням України в березні склала $182 млн, в тому числі $135 млн - в готівковій формі, $47 млн - в безготівковій.