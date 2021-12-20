Чиновники намагаються зупинити зростання цін на паливо

Міністр економіки розповів, що в Україні не буде коливання цін на паливо. Це пов'язано з максимальним заповненням сховищ усіма видами палива. За словами Ігоря Петрашка, держава робить все для стабілізації цін для автомобілістів. Наприклад, дизельне паливо не тільки зупинило зростання, але і знизилося в ціні.

«Ми домоглися того, що зараз наповненість нафтобаз усіма видами палива практично на максимумі. Аграрії спокійно проводять посівну кампанію. Мінекономіки не чекає ніяких істотних коливань, крім сезонних», - зазначив міністр.

Слід зазначити, що Мінекономрозвитку разом з Нафтогазовою асоціацією України, яка представляє інтереси найбільших гравців ринку, підписали спеціальний меморандум. Він повинен об'єднати зусилля відомств, щоб створити цінову стабільність на ринку нафтопродуктів.

Крім того, в кінці березня цього року Антимонопольний комітет прийшов до висновку, що ціни на паливо в мережах АЗС завищені. Тому таким мережам, як WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 і Glusco рекомендували встановити ціни на газ, бензин і дизельне паливо на рівні, який би відповідав об'єктивній ситуації на ринку.