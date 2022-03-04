Чверть грошей витрачена на боротьбу з COVID-19 - де решта?

Неурядова організація StateWatch провела власне розслідування. Компанія намагається з'ясувати, куди йдуть гроші з Фонду по боротьбі з COVID-19. Адже за попередніми підрахунками експертів, на прямі потреби було витрачено всього 24,7% виділених коштів.

Як повідомив на презентації дослідження глава StateWatch Гліб Каневський, звернення щодо виділення коштів з фонду, що надійшли до Кабінету Міністрів від різних розпорядників на суму близько 23,652 млрд грн, не були задоволені або знаходяться на розгляді.

У StateWatch підрахували: з 22 квітня до 15 вересня в Кабмін надійшло 37 звернень про виділення коштів з фонду, з яких задоволено 12.

Серед звернень, що залишаються не задоволеними, - запити МОЗ та облдержадміністрацій, що стосуються потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для боротьби з поширенням COVID-19. Зокрема, Кабмін не підтримав звернення Чернівецької ОДА про виділення 204 млн грн на закупівлю медобладнання, спецтранспорту та ремонт обласної лікарні; звернення Черкаської ОДА з проханням виділити 36,3 млн грн на закупівлю медобладнання; звернення Харківської ОДА про виділення 616 млн грн і Полтавської ОДА - на виділення 686,3 млн грн для боротьби з COVID-19; звернення Івано-Франківської ОДА про виділення 446,1 млн грн на доплату медикам та іншим працівникам, зайнятим в боротьбі з COVID-19, і на закупівлю медобладнання.

Крім того, Кабмін не підтримав звернення Міністерства охорони здоров'я з проханням виділити 363,4 млн грн для здійснення персоніфікованих виплат на безперервний професійний розвиток лікарів, організації стажування лікарів-інтернів на базах стажування, а також на вакцинацію від грипу осіб, що належать до групи ризику - медичних працівників і працівників системи екстреної медицини.

Каневський також повідомив, що, згідно з підрахунками StateWatch, МОЗ використало 61,8% коштів, виділених на забезпечення готовності і реагування його лабораторних підрозділів на спалахи COVID-19, а також всього 2% від суми, виділеної з фонду, на закупівлю засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

В організації підрахували, що місячна потреба в ЗІЗ задоволена тільки по медичним (хірургічним) маскам (на 221,1%) і респіратором класу захисту не менше FFP2 (FFP2, FFP3, N-95) (на 164%). Водночас потреба в нітрилових рукавичках і захисних окулярах задоволена тільки на 0,66% і 14,7% відповідно, в костюмах біологічного захисту - на 6,3%, а ізоляційні одноразові халати взагалі не закуплені.

"Попри те, що під час закупівель ЗІЗ держпідприємству "Медичні закупівлі" (МОЗ) вдалося досягти суттєвої економії в ціні за одиницю товарів, що закуповуються в порівнянні з цінами, за якими розраховувалася місячна потреба в ЗІЗ, закупівлі додаткових обсягів ЗІЗ не здійснювалося. Таким чином, з часу створення Фонду для боротьби з COVID-19 до теперішнього часу Кабмін не зміг забезпечити потребу медустанов, які працюють з пацієнтами з коронавірусом або підозрою на нього", - констатував він.

Крім того, в StateWatch відзначили, що непрозорий і забюрократизований механізм розподілу коштів фонду не дозволяє ефективно реагувати на зростання захворюваності COVID-19 в цей час.

"Ще під час створення фонду в нього були закладені проблеми, які проявили себе під кінець року повною мірою. Перш за все, сам механізм розподілу коштів дуже складний і забюрократизований, необхідне узгодження багатьох міністерств, щоб перерозподілити кошти на той чи інший напрямок, при цьому необхідне узгодження парламентського бюджетного комітету", - сказав він.