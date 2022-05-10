Четвірка лідерів ВДЕ-генерації в Україні

12:36 06 серпня Київ, Україна

За даними Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), на 1 червня стали відомі провідні області за найвищими показниками встановленої потужності СЕС (сонячних електростанцій). Перші чотири в списку лідерів відзначені: Запорізький, Миколаївський, Херсонський і Дніпропетровський регіони.



Зокрема, Дніпропетровська область станом на 1 червня виявилася в лідерах за показником встановленої потужності СЕС (сонячних електростанцій) - 1134,1 МВт, Запорізька - по вітрових (ВЕС) - 595,8 МВт, а Вінницька - по малих гідроелектростанціях (ГЕС) - 24,6 МВт. Хмельницька область виявилася лідером за потужностями установок на біомасі та біогазі - 30,1 МВт. Трохи, але для початку - дуже добре.



У четвірці лідерів за загальною потужністю всіх видів ВДЕ-генерації в Україні були такі області:



Запорізька - 960,8 МВт;

Миколаївська - 1074 МВт;

Херсонська - 1083,2 МВт;

Дніпропетровська - 1163,9 МВт.

Далі за вказаними регіонами з помітним відставанням слідують такі області:



Кіровоградська - 372,5 МВт;

Львівська - 375,2 МВт;

Вінницька - 402,2 МВт;

Хмельницька - 462,6 МВт;

Одеська - 601,1 МВт.



У перші 6 місяців 2021 року в Україні було додатково введено 709 МВт нових електроустановок на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ). Це дало можливість наростити загальну потужність ВДЕ-генерації в країні до 9225 МВт.