Чорнобильську зону відчуження чекає багатомільйонна програма реновації

19:54 12 серпня Київ, Україна

Для відновлення низки туристичних об'єктів у Чорнобильській зоні було виділено 30 мільйонів гривень.

Про це на презентації проєкту реновації повідомила Ілона Шнейдер - операційна директорка проєктного офісу.



Тільки в цьому році в рамках програми «Чорнобиль.Збереження» заплановано початок реновації перших трьох об'єктів: кафе «Прип'ять», автовокзалу та однієї з покинутих 16-поверхівок.



Крім того, будуть створені кілька музеїв (зокрема, музеї на «Дузі» і пам'яті ліквідатора аварії Володимира Правика) і реконструйований КПП «Дитятки».



За словами Шнейдер, на реноваційну програму в 2021 році виділили 30 млн гривень.



У свою чергу, нардеп Ольга Василевська-Смаглюк попередила про майбутній повний аудит зони відчуження. Після нього може початися консервація туристичних об'єктів і розвиток промисловості в зоні.