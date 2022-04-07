Через Україну будуть здійснюватися транзитні контейнерні перевезення

Філія «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» вийшла на завершальну стадію переговорів про підписання договорів на транзитні контейнерні перевезення вантажів з Китаю до країн Європейського Союзу через територію України. Про це стало відомо від виконавчого директора філії «ЦТС «Ліски» Едвіна Берзіньша.

Довгострокові угоди про надання послуги будуть підписані з трьома міжнародними компаніями перевізниками: DHL, PKP Cargo Connect і BTLC Germany.

Спільно з DHL буде здійснюватися транспортування вантажів між залізничними станціями на території України, PKP Cargo Connect забезпечить перевезення контейнерів між Україною і Польщею і далі в країни ЄС, а договори з BTLC Germany передбачать перевезення вантажів в напрямку Китай - Україна/ЄС і назад.

«Україна займає стратегічно важливу позицію на транспортних шляхах між Європою та Азією. Раніше цей потенціал майже не використовувався. Тому зараз один з пріоритетів керівництва «Укрзалізниці» - розкрити можливості залізничних транспортних шляхів України і разом з партнерами зі Сходу і Заходу налагодити взаємовигідну систему міжнародних контейнерних перевезень», - заявив Едвін Берзіньш.

Відзначимо, що транзитне перевезення контейнерних вантажів через Україну - частина плану нового керівника «Укрзалізниці» Володимира Жмака, який передбачає істотне збільшення обсягів вантажоперевезень всупереч пандемії коронавірусу, яка сильно вдарила по економіці й бізнесу всіх країн.