Через Україну будуть здійснюватися транзитні контейнерні перевезення

Філія «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» вийшла на завершальну стадію переговорів про підписання договорів на транзитні контейнерні перевезення вантажів з Китаю до країн Європейського Союзу через територію України. Про це стало відомо від виконавчого директора філії «ЦТС «Ліски» Едвіна Берзіньша.
Довгострокові угоди про надання послуги будуть підписані з трьома міжнародними компаніями перевізниками: DHL, PKP Cargo Connect і BTLC Germany.
Спільно з DHL буде здійснюватися транспортування вантажів між залізничними станціями на території України, PKP Cargo Connect забезпечить перевезення контейнерів між Україною і Польщею і далі в країни ЄС, а договори з BTLC Germany передбачать перевезення вантажів в напрямку Китай - Україна/ЄС і назад.
Відзначимо, що транзитне перевезення контейнерних вантажів через Україну - частина плану нового керівника «Укрзалізниці» Володимира Жмака, який передбачає істотне збільшення обсягів вантажоперевезень всупереч пандемії коронавірусу, яка сильно вдарила по економіці й бізнесу всіх країн.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі