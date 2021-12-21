Чехія вкладе інвестиції в виробництво двигунів на Південмаші

За повідомленням прес-служби Державного космічного агентства, в підпорядкуванні якого знаходиться підприємство Південмаш, в рамках співпраці на нашому машинобудівному заводі будуть введені нові виробничі проекти. Тісна співпраця пропонує Чехія. Для цього з боку чеського концерну Witkowitz, який також спеціалізується на виготовленні машинобудівного устаткування, заплановані інвестиції в український Південмаш мінімум в 50 млн євро.

Відзначається, що основним завданням співпраці є розвиток нових проектів по реконструкції залізничних дизельних двигунів і виробництво водневих двигунів.

Запуск виробництва планується на кінець 2020 року. До цього часу буде створено три окремі виробничі зони: цех по ремонту колісних пар з об'ємом інвестиції в 10 млн євро, цех по ремонту вагонів з об'ємом до 2 млн євро і цех по ремонту локомотивів - до 10 млн євро. Крім цього, планується формування торгового майданчика авторизованого дилера концерну Witkowitz.

Також планується створення авторизованих сервісних центрів з обслуговування локомотивів і дизельних двигунів, а також центр з капітального ремонту вагонів і колісних пар. У подальших планах - завод з виробництва обладнання для виробництва водню і центр по переобладнанню локомотивів.

На Південмаші відзначають, що співпраця з чехами допоможе створити необхідне навантаження для підприємства і задіяти його виробничий потенціал.

Раніше Південмаш підписав контракт з південнокорейською компанією Caris на виробництво електробусів. Український завод за кілька років збере п'ять тисяч і електробусів на 23 мільярди гривень.

Нагадаємо, в липні Верховна Рада виділила 2,3 млрд гривень для погашення боргів Південмашу.