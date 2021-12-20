Ціни на залізну руду злетіли до історичного рекорду

Вартість залізної руди в світі зросла до історичного рекорду. Ціни злетіли після митних даних, що імпорт залізняку в Китай за листопад зріс на 14,6%, досягнувши максимального показника з липня минулого року.
У Головному митному управлінні повідомили, що найбільший у світі споживач залізняку минулого року приніс майже 105 мільйонів тонн порівняно з імпортом у жовтні в 91,6 мільйона, а також майже на 7% більше, ніж у листопаді минулого року.
Так, на торгах еталонну руду із вмістом заліза 62%, що імпортується до Північного Китаю, продавали за ціною 111,3 долара за тонну, що майже на 9% більше, ніж при закритті попередніх торгів, повідомляє Fastmarkets MB.
Як зазначають китайські експерти, несподіване збільшення імпорту викликане відновленням обсягів сировинних товарів, що відображає зростання попиту на капітальні вкладення в інфраструктуру, адже місцева влада посилила стимулювання до кінця року.
У консалтинговій компанії Mysteel констатують, що обсяг запасів імпортного залізняку в китайських портах зростав протягом 10 тижнів, піднявшись до позначки 155,5 млн тонн - найвищої з середини 2018-го.
За 11 місяців року Китай імпортував залізняку майже на 32% більше у грошовому вираженні, на 254 мільярди доларів. У той час як за обсягом імпортував 1,04 млрд тонн залізної руди, що на 3,2% менше, ніж за цей період рік тому.
Нагадаємо, що аналітики агентства Fitch змінили свій прогноз світових цін на залізняк у 2022 році. Його вартість зменшили до 90 доларів за тонну, коли фахівці прогнозували вартість на рівні 100 доларів за тонну.
Зазначимо, що у вересні у світі було зафіксовано різке падіння ціни залізняку. Зокрема, з серпня ціна знизилася на більш ніж 50 доларів. Торішнього серпня тонна руди коштувала близько 183 доларів, а у першій декаді вересня — вже 130 доларів.
У Головному митному управлінні повідомили, що найбільший у світі споживач залізняку минулого року приніс майже 105 мільйонів тонн порівняно з імпортом у жовтні в 91,6 мільйона, а також майже на 7% більше, ніж у листопаді минулого року.
Так, на торгах еталонну руду із вмістом заліза 62%, що імпортується до Північного Китаю, продавали за ціною 111,3 долара за тонну, що майже на 9% більше, ніж при закритті попередніх торгів, повідомляє Fastmarkets MB.
Як зазначають китайські експерти, несподіване збільшення імпорту викликане відновленням обсягів сировинних товарів, що відображає зростання попиту на капітальні вкладення в інфраструктуру, адже місцева влада посилила стимулювання до кінця року.
У консалтинговій компанії Mysteel констатують, що обсяг запасів імпортного залізняку в китайських портах зростав протягом 10 тижнів, піднявшись до позначки 155,5 млн тонн - найвищої з середини 2018-го.
За 11 місяців року Китай імпортував залізняку майже на 32% більше у грошовому вираженні, на 254 мільярди доларів. У той час як за обсягом імпортував 1,04 млрд тонн залізної руди, що на 3,2% менше, ніж за цей період рік тому.
Нагадаємо, що аналітики агентства Fitch змінили свій прогноз світових цін на залізняк у 2022 році. Його вартість зменшили до 90 доларів за тонну, коли фахівці прогнозували вартість на рівні 100 доларів за тонну.
Зазначимо, що у вересні у світі було зафіксовано різке падіння ціни залізняку. Зокрема, з серпня ціна знизилася на більш ніж 50 доларів. Торішнього серпня тонна руди коштувала близько 183 доларів, а у першій декаді вересня — вже 130 доларів.
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