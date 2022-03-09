Ціни на паливо в Україні знизилися - аналіз за рік

Українці звикли, що під час кризи в країні все лише дорожчає. Однак цього разу країну чекають хороші новини - згідно з даними, паливо подешевшало.

За минулий рік ціни на паливо в Україні помітно знизилися. Така картина була відзначена за всіма видами бензину, дизельного палива, але винятком в Державній службі статистики назвали скраплений газ. В цілому останній вид палива подорожчав майже на 1%.

Актуальні ціни на паливо в Україні такі:

за літр А-92 на заправках країни виставляють в середньому 22,2 грн;

один літр А-95 коштує близько 23,3 грн;

дизпаливо - близько 22,5 грн за один літр;

скраплений газ - 12,1 грн/л.

Якщо говорити про процентне співвідношення, то бензин подешевшав на 18% (залежно від різновиду), дизельне паливо - на 19%. Тим часом споживчі ціни на паливо у вересні 2020 року стали вище серпневих приблизно на 0,5%.

У Німеччині зафіксований рекорд з продажу електромобілів. Такі висновки були зроблені після підрахунків за пів року, причому такі показники - на тлі пандемії коронавірусу.