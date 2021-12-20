Ціни на продукти в Україні - звіт Держстат

Державна служба статистики розповіла українцям про ціни на продукти, які змінилися з початку 2020 року. Так, з лютого 2020 року по лютий 2021 року гречана крупа подорожчала на 35%, і її ціна склала 38,30 гривні.

Повідомляється, що рис за цей період виріс в ціні на 11,3% (до 24,90 грн за кг), манна крупа - на 28,0% (до 16,83 грн за кг), ячна - на 25,6% (до 14,27 грн за кг). З круп в порівнянні з лютим 2020 подешевшало тільки пшоно: на 19,1% (до 17,99 грн за кг).

Серед бакалійних товарів з лютого 2020 по лютий 2021 подешевшало тільки пшоно: на 19,1%, до 17,99 грн за кг.

Ціна хліба пшеничного з борошна вищого сорту в лютому 2021 в середньому по країні склала 28,26 грн за 1 кг (на 16,5% більше, ніж роком раніше); хліба пшеничного з борошна першого сорту - 22,52 грн за 1 кг (на 13,9% більше); хліба житнього і житньо-пшеничного - 23,59 грн за 1 кг (на 14,2% більше); батона - 15,42 грн за 0,5 кг (на 11,5% більше).

Макаронні вироби з м'яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 16,9% (до 21,22 грн за кг в лютому 2021), борошно пшеничне - на 23,0% (до 13,75 грн за кг), цукор - на 63,6 % (до 23,13 грн за кг), соняшникова олія - на 38,6% (до 47,55 грн за 1 л).