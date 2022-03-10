Ціни на продукти в Україні - аналіз змін

В Україні відзначається постійна зміна цін на продукти. Наші журналісти вирішили зробити аналіз вартості і перевірити, що подорожчало, а що подешевшало за 9 місяців 2020 року.

З початку року найбільше подорожчали яблука, а подешевшала - цибуля. Про це свідчать дані Держкомстату.

Продукти, які подорожчали найбільше:

яблука - на 34,3% (з 16,62 грн до 22,31 грн за 1 кг);

гречана крупа - 30% (з 28,36 грн до 36,86 грн за 1 кг);

морква - 29,3% (з 6,15 грн до 7,92 грн за 1 кг);

сигарети з фільтром вітчизняних марок і без фільтра - 14% (з 36,38 грн до 41,43 грн) і 13,5% (з 32,61 грн до 37,04 грн) відповідно, ціна вказана за пачку;

сигарети з фільтром медіум і преміумкласу - на 13% кожна категорія, (з 41,41 грн до 46,85 грн за пачку) і (з 48,41 грн до 54,69 грн за пачку) відповідно;

вітчизняні жарознижувальні і знеболювальні препарати - на 12,9% (з 9,31 грн до 10,49 грн за 10 таблеток).

Подешевшали такі товари: