Ціни на продукти в Україні - аналіз змін

В Україні відзначається постійна зміна цін на продукти. Наші журналісти вирішили зробити аналіз вартості і перевірити, що подорожчало, а що подешевшало за 9 місяців 2020 року.
З початку року найбільше подорожчали яблука, а подешевшала - цибуля. Про це свідчать дані Держкомстату.
Продукти, які подорожчали найбільше:
- яблука - на 34,3% (з 16,62 грн до 22,31 грн за 1 кг);
- гречана крупа - 30% (з 28,36 грн до 36,86 грн за 1 кг);
- морква - 29,3% (з 6,15 грн до 7,92 грн за 1 кг);
- сигарети з фільтром вітчизняних марок і без фільтра - 14% (з 36,38 грн до 41,43 грн) і 13,5% (з 32,61 грн до 37,04 грн) відповідно, ціна вказана за пачку;
- сигарети з фільтром медіум і преміумкласу - на 13% кожна категорія, (з 41,41 грн до 46,85 грн за пачку) і (з 48,41 грн до 54,69 грн за пачку) відповідно;
- вітчизняні жарознижувальні і знеболювальні препарати - на 12,9% (з 9,31 грн до 10,49 грн за 10 таблеток).
Подешевшали такі товари:
- цибуля - на 36,5% (з 9,03 грн до 5,73 грн за 1 кг);
- картопля - на 31,2% (з 13,13 грн до 9,08 грн за 1 кг);
- пшоно - на 19,1% (з 23 грн до 18,64 грн за 1 кг);
- дизельне паливо - 14,1% (з 26,31 грн до 22,6 грн за 1 л);
- бензин А-92 - 13,6% (з 25,78 грн до 22,24 грн за 1 л);
- яйця - 13,1% (з 20,66 грн до 17,99 грн за 10 шт.).
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