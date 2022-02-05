Ціни на продукти харчування досягли десятирічного максимуму

16:33 04 лютий Київ, Україна

Ціни на продовольчі товари у світі досягли рекордного рівня за останні 10 років. Зокрема, всі зернові, різні види олій, молочна продукція та цукор показали найбільший стрибок цін.



Згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН -



Зазначається, що середні значення індексу цін зросли по всіх видах рослинних олій, що призвело до зростання цін на сиру нафту.. На всю молочну продукцію індекс зріс на 2,4%, утримуючись на цьому рівні вже понад 4 місяці. Згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН - ФАО , найвищий показник зафіксований за олією. При цьому середнє значення індексу цін на продукт у грудні 2021 року дещо знизилося, але вже в січні додало 4,2%, що призвело до рекордного рівня за останні 10 років.Зазначається, що середні значення індексу цін зросли по всіх видах рослинних олій, що призвело до зростання цін на сиру нафту.. На всю молочну продукцію індекс зріс на 2,4%, утримуючись на цьому рівні вже понад 4 місяці.



У той же час індекс цін на зернові з грудня зріс лише на 0,1%, проте кукурудза за експортними цінами подорожчала на 3,8%.



Середнє значення індексу ціни м'ясо несуттєво зросло, але вартість яловичини досягла пікових показників, оскільки останнім часом імпортний попит перевищує експортне предложение.



В Україні спостерігається рекордне зростання цін у промисловій індустрії. Вперше за 25 років 2020 року ціни промислової продукції від виробників зросли на 14,5%, а 2021 року аж на 62,2%.