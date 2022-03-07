Ціни на овочі та фрукти: аналіз аналітиків

У той час, як ціни на полуницю в Україні почали поступово опускатися, вартість черешні поки залишається високою. На прилавках також починають з'являтися перші абрикоси і сливи, поки що привізні, адже вітчизняні фрукти ще дозрівають. З урахуванням дощів, їхній урожай в цьому році буде менше, ніж передбачали фермери.

Економісти прогнозують, що ціни на вишню, абрикоси, персики і сливи цього літа будуть вищі за рівень минулого року в середньому на 15%. Вартість черешні вже побила європейський рекорд. Кілограм на ринках коштує від 120 до 200 грн, що дорожче, ніж рік тому. Ранній урожай був знищений рясними дощами, але ще залишається надія на більш пізні сорти.

Тим часом полуниця на українських прилавках вже коштує 35-40 грн/кг. Ціни до кінця червня впадуть ще більше, але господині вже зараз можуть починати робити запаси на зиму, адже сезон полуниці зазвичай закінчується дуже швидко.

А ось ціни на ранні овочі - кабачки, спаржу, буряки, капусту поки не радують. За останній тиждень подешевшали тільки огірки, помідори і болгарський перець. Фермери прогнозують падіння цін на овочі на початок липня, коли почнуться збори ґрунтових сортів.