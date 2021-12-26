Ціни на нафту знову підвищуються. Експерти назвали причини

Сьогодні, 17 серпня, активувався підйом вартості чорного золота-нафти. Про зростання ціни нафти в світі говорять підсумки торгів на біржах. Експерти назвали кілька причин того, що відбувається подорожчання.

Однією з причин пожвавлення торгів на біржі стала новина про те, що китайські нафтові компанії забронювали танкери для транспортування двадцяти мільйонів барелів нафти з США в серпні і вересні.

Також раніше експерти називали причинами зростання цін на чорне золото погіршення світової ситуації пов'язане з пандемією коронавируса, а також яке стартувало нарощування видобутку нафти країнами ОПЕК + на півтора мільйона барелів на добу. Однак, з осені ситуація повинна змінитися, вважають аналітики, через що ф'ючерси зараз дорожчають.

Так, сьогодні жовтневі ф'ючерси марки Brent подорожчали на 0,89%, до 45,2 долара за барель, а ось вересневі ф'ючерси WTI зросли в ціні на 1,05%, до 42,54 долара за барель.