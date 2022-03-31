Ціни на нафту падають через COVID-19

Захворюваність на COVID-19 зростає, також посилюються карантинні заходи. На тлі цих змін зниження вартості нафти продовжується.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці в п'ятницю становить $39,85 за барель, що на $1,08 (2,64%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $0,3 (0,7%), до $40,93 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці в четвер складає $37,68 за барель, що на $1,11 (2,86%) нижче рівня попередньої сесії. У четвер ф'ючерси знизилися в ціні на $0,36 (0,9%) - до $38,79 за барель.

З початку поточного тижня Brent подорожчала на 11%, WTI - більш ніж на 8%, на очікуваннях, що країни ОПЕК+ відкладуть заплановане на початок наступного року зняття частини обмежень на видобуток нафти.