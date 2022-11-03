Ціни на курячі яйця хочуть стабілізувати. Мінагрополітики уклало меморандум із птахівниками

Міністерство аграрної політики уклало меморандум із "Союзом птахівників України", щоб стабілізувати ціни на курячі яйця, повідомили в уряді.
У рамках меморандуму виробники яєць зобов'язалися наситити внутрішній ринок продуктом, збільшивши чисельність поголів'я курей-несучок та обсяги виробництва яєць.
Водночас Мінагрополітики сприятиме, щоб у виробників яєць були необхідні умови та ресурси для роботи, а також щоб залишалися стабільними ціни на кормові культури та продукти їхньої переробки.
Курячі яйця подорожчали на 54% за три місяці. Подорожчання пов'язане зі знищенням птахофабрик у Чорнобаївці, Донецькій та Луганській областях, а також з нестачею несучих курей та скороченням виробництва яєць, пояснювали в Мінагрополітики. Водночас Антимонопольний комітет вважає, що об'єктивних факторів для значного подорожчання яєць немає і перевіряє, чому так сталося.
У рамках меморандуму виробники яєць зобов'язалися наситити внутрішній ринок продуктом, збільшивши чисельність поголів'я курей-несучок та обсяги виробництва яєць.
Водночас Мінагрополітики сприятиме, щоб у виробників яєць були необхідні умови та ресурси для роботи, а також щоб залишалися стабільними ціни на кормові культури та продукти їхньої переробки.
Курячі яйця подорожчали на 54% за три місяці. Подорожчання пов'язане зі знищенням птахофабрик у Чорнобаївці, Донецькій та Луганській областях, а також з нестачею несучих курей та скороченням виробництва яєць, пояснювали в Мінагрополітики. Водночас Антимонопольний комітет вважає, що об'єктивних факторів для значного подорожчання яєць немає і перевіряє, чому так сталося.
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