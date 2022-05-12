Ціни на імпортований газ зросли з 2015 року до максимуму

16:05 09 серпня Київ, Україна

Вартість газу продовжує невпинно зростати. Причин для цього зростання з боку Росії досить. Тут і політична складова, і трагічна випадковість - пожежа на заводі Газпрому. В результаті вперше з початку 2015 року ціна на поставлений в Україну газ перевищила 350 доларів за тисячу кубометрів.

У липні вартість імпортного газу для України зросла до максимуму з січня 2015 року - до $357 (9 746 грн) за тисячу кубометрів. Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

За місяць ціна виросла на 7% або 13 доларів.

У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 76,5% в доларах.

Як відомо, минулого тижня вартість газу в Європі підскочила до рекордних 540 доларів за тисячу кубометрів на тлі пожежі на заводі Газпрому.

Раніше повідомлялося, що Оператор ГТС України звернувся до влади Євросоюзу через дії Газпрому. Там вважають, що Газпром спустошує свої підземні сховища в Європі, щоб не нарощувати додатковий транзит через Україну.