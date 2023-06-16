Ціни на газ у Європі продовжують знижуватися

Страх втратити рф як джерело газу пішов у минуле. Європа звільнилася від російської газової залежності. Як показали дані лондонської біржі ICE, ціни на газ у Європі продовжують падіння в останній робочий день тижня.

Вартість червневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $280 за 1 тис. куб. м, або нижче 25 євро за МВт·год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт·год).

Це мінімальний рівень цін із травня 2021 року, коли росія вперше почала скорочувати постачання енергоносіїв до Європи перед вторгненням в Україну.

Газ у Європі дешевшає на тлі високого заповнення газових сховищ, рекордних надходжень зрідженого газу та теплої погоди. Темпи закачування газу в підземні сховища Європи в травні залишаються на 32% нижчими за минулорічні і одними з найменших за останні роки. При цьому заповненість сховищ складає вже близько 66,5% – другий максимальний показник для цього періоду року.

Також надходження ЗПГ із терміналів до газотранспортної системи Європи у квітні досягли абсолютного максимуму за всю історію спостережень - 12,07 млрд куб. м. Рекордні потоки ЗПГ у Європі зберігаються й у травні.

Нагадаємо, наприкінці квітня Євросоюз розпочав процес спільних закупівель газу AggregateEU, в якому може бути задіяна і Україна.