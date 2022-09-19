18:16 19 вересня Київ, Україна

Ціни на газ у Європі падають, зроблені на рівні Європейського союзу зусилля по пом'якшенню кризи призвели до того, що біржові котирування на газ опустилися до двомісячних мінімумів.

Про це пише агентство Bloomberg.

У ході торгів у понеділок ціни на газ у найбільшому газовому хабі Європи опустилися на 8,8%, ціна опускалася нижче за $1800 за тисячу кубометрів газу, востаннє ціни перебували на такому рівні в липні. Підставою для зниження стали дії, які анонсував Європейський союз: йдеться про скорочення споживання енергії в піковий годинник, різке нарощування поставок ЗПГ, а також фінансові заходи: податки на надприбутки енергетичних компаній та перерозподіл цих коштів на користь постраждалих галузей та домогосподарств.

"Ситуація на європейських енергетичних ринках почала покращуватися за останні три тижні, у міру того, як формувалися політичні заходи і з'являлося все більше свідчень реакції попиту, викликаної цінами", - наводить агентство аналітиків Timera Energy.

Фіскальні заходи мають допомогти ЄС зібрати додаткові €140 млрд, гроші підуть на компенсації та пільги. Також позитивно на ринок впливає запуск терміналу ЗПГ в Емсхейвені, який значно розширює можливості Європи приймати обсяги скрапленого газу, що імпортується.. Ще один позитив — заходи Німеччини, Франції та Великобританії щодо національних енергоринків.

Минулого тижня Німеччина забрала в управління активи російської держкомпанії "Роснефть", на яку припадає до 12% нафтопереробки нафти в країні. Також уряд ФРН розглядає можливість націоналізації найбільших газових компаній країни, включаючи Uniper та VNG AG, які постраждали через припинення постачання газу з Росії. Влада Великобританії має намір провести аналогічні заходи і підготувала план вартістю £40 млн (близько €46 млрд). Франція також реалізує власний план, який включає встановлення граничних цін на електроенергію для домогосподарств, що коштуватиме бюджету Франції €16 млрд.