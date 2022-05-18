Ціни на дині в Україні зросли на третину: як змінилася ціна

20:41 13 серпня Київ, Україна

При тому, що дині в 2021 році коштують майже на 25% дорожче, ніж в 2020, в серпні ціни на них піднялися в середньому на 33%.

Про це повідомили аналітики EastFruit.



Відзначається, що основними факторами зростання цін стали скорочення запасів динь, а також досить активний попит з боку споживачів.

"Так, у порівнянні з минулим тижнем диня в українських господарствах подорожчала в середньому на 33%, що зі слів фермерів пов'язано, перш за все, з сезонним скороченням пропозиції даної продукції", - йдеться в повідомленні.

Багато господарств південного регіону практично завершили збирання ранніх сортів дині, а збір більш пізніх сортів фермери планують почати тільки ближче до кінця серпня. Крім того, у багатьох виробників виникли проблеми з якістю дині через несприятливі погодні умови.



За даними EastFruit, на сьогодні гуртом дині з поля фермери відвантажують по 4-8 грн/кг. При цьому, на цей момент дині в українських господарствах коштують в середньому на чверть дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. На думку фахівців, така істотна різниця пов'язана зі скороченням виробництва динь в країні через несприятливі погодні умови.



За даними гуртового ринку сільськогосподарської продукції (ГРСП) "Шувар", середня ціна українських динь сьогодні досягає 11 грн/кг, а імпортних - 27 грн/кг.