Ціни на дині в Україні зросли на третину: як змінилася ціна

При тому, що дині в 2021 році коштують майже на 25% дорожче, ніж в 2020, в серпні ціни на них піднялися в середньому на 33%.
Про це повідомили аналітики EastFruit.
Відзначається, що основними факторами зростання цін стали скорочення запасів динь, а також досить активний попит з боку споживачів.
Відзначається, що основними факторами зростання цін стали скорочення запасів динь, а також досить активний попит з боку споживачів.
Багато господарств південного регіону практично завершили збирання ранніх сортів дині, а збір більш пізніх сортів фермери планують почати тільки ближче до кінця серпня. Крім того, у багатьох виробників виникли проблеми з якістю дині через несприятливі погодні умови.
За даними EastFruit, на сьогодні гуртом дині з поля фермери відвантажують по 4-8 грн/кг. При цьому, на цей момент дині в українських господарствах коштують в середньому на чверть дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. На думку фахівців, така істотна різниця пов'язана зі скороченням виробництва динь в країні через несприятливі погодні умови.
За даними гуртового ринку сільськогосподарської продукції (ГРСП) "Шувар", середня ціна українських динь сьогодні досягає 11 грн/кг, а імпортних - 27 грн/кг.
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