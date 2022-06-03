Ціни на базові продукти в Україні не зростатимуть - експерт

Економіст та президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко розповів, що буде з цінами на продукти у червні.
Повідомляється, що експерт має досить оптимістичний прогноз: за його словами, ціни на базові продукти не зростатимуть, а на деякі, навпаки, знизяться.
Дешевшати з настанням літа почнуть овочі та фрукти, які українці вирощують не лише у Херсонській та Запорізькій областях, а й на інших територіях.
Дешевшати з настанням літа почнуть овочі та фрукти, які українці вирощують не лише у Херсонській та Запорізькій областях, а й на інших територіях.
Охрименко вважає, що ціни на м'ясо теж не зростатимуть, оскільки зі зростанням температури споживання м'ясних продуктів і сала завжди зменшується, тому попит на них падатиме, а от із транспортуванням будуть проблеми, проте фермери просто не зможуть продавати товари надто дорого – не буде досить високого попиту.
Водночас дорожчатимуть усі імпортні товари та продукти, бо постачальники продають їх у доларах.
Ситуація з паливом стане ще більш напруженою, тому злетять ціни на всі транспортні послуги, зокрема, громадський транспорт, таксі, логістику.
Ситуацію, що виникла в Україні з нестачею солі, експерт називає просто ажіотажним попитом, який спаде.
За словами Охрименка, це є абсолютно неминучою ситуацією під час війни.
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