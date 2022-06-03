Ціни на базові продукти в Україні не зростатимуть - експерт

10:23 03 червня Київ, Україна

Економіст та президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко розповів, що буде з цінами на продукти у червні.

Повідомляється, що експерт має досить оптимістичний прогноз: за його словами, ціни на базові продукти не зростатимуть, а на деякі, навпаки, знизяться.



Дешевшати з настанням літа почнуть овочі та фрукти, які українці вирощують не лише у Херсонській та Запорізькій областях, а й на інших територіях.

"У нас овочі вирощують по всій території країни, за винятком гірських районів у Карпатах. Ці розмови про те, що у нас усі овочі в Херсоні – це міф, і я не знаю, хто його розповсюджує”, – зазначає аналітик.

Охрименко вважає, що ціни на м'ясо теж не зростатимуть, оскільки зі зростанням температури споживання м'ясних продуктів і сала завжди зменшується, тому попит на них падатиме, а от із транспортуванням будуть проблеми, проте фермери просто не зможуть продавати товари надто дорого – не буде досить високого попиту.

"Яйця зараз подешевшають, свинина, сало. Є така закономірність, чим вища температура, тим нижчі ціни на сало», – каже Охрименко.

Водночас дорожчатимуть усі імпортні товари та продукти, бо постачальники продають їх у доларах.



Ситуація з паливом стане ще більш напруженою, тому злетять ціни на всі транспортні послуги, зокрема, громадський транспорт, таксі, логістику.



Ситуацію, що виникла в Україні з нестачею солі, експерт називає просто ажіотажним попитом, який спаде.

"Під час війни ось ці "дефіцити" будуть постійно. Це паніка, це просто психологічний фактор”, – пояснює президент аналітичного клубу.

За словами Охрименка, це є абсолютно неминучою ситуацією під час війни.