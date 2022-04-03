Ціни на алкоголь в Україні можуть зрости через підвищення акцизу

В Україні стрімко ростуть ціни - харчові продукти, паливо, послуги та ЖКГ. Не уникне підвищення цін і алкогольний сектор напоїв. Так, у Верховній Раді 264 народних депутати віддали свої голоси за розгляд законопроєкту 5600.

У ньому йдеться про необхідність підвищити акциз на алкоголь на 5%. Відомо також, що підвищення цього показника призведе і до збільшення кінцевої ціни для споживача.

Так, акциз на пиво буде 2,92 грн/л проти 2,78 грн/л на зараз, а акциз на ігристі вина зросте з 11,65 грн за літр до 12,23 грн за літр, на сидр - з 1,06 грн/л до 1,11 грн/л. При цьому на міцний алкоголь акциз піднімуть до 133,31 грн за літр проти нинішніх 126,96 грн за один літр.

Причину для підйому акцизу розписали в спеціальній пояснювальній записці. Це планують зробити з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік.