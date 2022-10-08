Центри зайнятості готові надати послуги віддалено: список

Пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України заявила про розширення та інновації надання населенню послуг від Державної служби зайнятості. Згідно з прийнятим рішенням на засіданні українських чиновників, відомство почне надавати частину послуг віддалено.
Так, в дистанційному форматі будуть доступні наступні послуги:
- підтвердження безробітним наміру перебувати в статусі безробітного в період карантину в дистанційному режимі без необхідності безпосереднього відвідування центру зайнятості;
- збільшення від 10 до 30 днів терміну подачі до центрів зайнятості документів, на підставі яких їм було надано статус в період карантину в режимі онлайн;
- впровадження дистанційного складання плану працевлаштування;
- отримання права на проходження професійної підготовки особами, звільненими з військової служби після участі в проведенні АТО до досягнення ними пенсійного віку;
- поширення права на отримання роботодавцями компенсації за сплату ЄСВ за працевлаштування працездатних осіб, які не працюють, і які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.
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