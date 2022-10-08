Центри зайнятості готові надати послуги віддалено: список

Пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України заявила про розширення та інновації надання населенню послуг від Державної служби зайнятості. Згідно з прийнятим рішенням на засіданні українських чиновників, відомство почне надавати частину послуг віддалено.

"10 березня на засіданні уряду прийнято постанову щодо вдосконалення механізмів надання послуг населенню Державною службою зайнятості України", - йдеться в повідомленні.

Так, в дистанційному форматі будуть доступні наступні послуги: