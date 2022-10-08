Центри зайнятості готові надати послуги віддалено: список

16:30 11 березня Київ, Україна

Пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України заявила про розширення та інновації надання населенню послуг від Державної служби зайнятості. Згідно з прийнятим рішенням на засіданні українських чиновників, відомство почне надавати частину послуг віддалено.

"10 березня на засіданні уряду прийнято постанову щодо вдосконалення механізмів надання послуг населенню Державною службою зайнятості України", - йдеться в повідомленні.

Так, в дистанційному форматі будуть доступні наступні послуги:

  • підтвердження безробітним наміру перебувати в статусі безробітного в період карантину в дистанційному режимі без необхідності безпосереднього відвідування центру зайнятості;
  • збільшення від 10 до 30 днів терміну подачі до центрів зайнятості документів, на підставі яких їм було надано статус в період карантину в режимі онлайн;
  • впровадження дистанційного складання плану працевлаштування;
  • отримання права на проходження професійної підготовки особами, звільненими з військової служби після участі в проведенні АТО до досягнення ними пенсійного віку;
  • поширення права на отримання роботодавцями компенсації за сплату ЄСВ за працевлаштування працездатних осіб, які не працюють, і які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.