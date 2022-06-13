Центробанк росії, швидше за все, фальсифікує дані щодо валютних доходів - IIF

11:12 13 червня Київ, Україна

Дані ЦБ росії щодо платіжного балансу російської економіки, швидше за все, фейкові, вважає головний економіст Інституту міжнародних фінансів (IIF) Робін Брукс.



Згідно зі статистикою, опублікованою цього тижня, у травні рф отримала $17,8 млрд профіциту зовнішньої торгівлі: на стільки доходи від експорту перевищили імпорт. Платіжний баланс також виявився профіцитним: $14,5 млрд склав чистий приплив валюти за основними операціями.



«Вкрай підозрілою», на думку Брукса, є динаміка цих показників: у квітні зовнішньоторговельний профіцит сягав $40,2 млрд, а позитивне сальдо платіжного балансу — $37,6 млрд.



Рекордні квітневі цифри стали результатом обвалу імпорту: валютні доходи від вивезення енергоносіїв продовжували надходити в економіку, тоді як постачання товарів з-за кордону впало після відходу західних компаній і «бойкоту» з боку найбільших контейнерних перевізників.



Профіцит платіжного балансу став головним болем для путіна, адже чим більше валюти в росії, тим голосніше звучать заклики запровадити нафтове ембарго, пояснює Брукс. Тому, вважає він, неприємну статистику просто підмінили на вигадану: десятки мільярдів доларів наче зникли в нікуди, і травневі показники виявилися меншими за квітневі в 2,6 раза.