Ціна нафти в залежності від марки - Brent дорожче WTI

12:01 28 липень Київ, Україна

Ситуація в США безпосередньо впливає на світовий ринок нафти. У вівторок вартість нафти змінилася в різних напрямках. Фахівці відзначають, що це пов'язано з тим, що нафторинок сподівається на стабілізацію економіки США і отримання підтримки в $ 1 трлн доларів.

Вартість бареля жовтневої нафти Brent становила $ 43,95 (+ 0,11%). Барель вересневої нафти WTI торгувався по $ 41,52 (-0,19%). Попередні торги по еталонів завершилися на рівні $ 43,90 і $ 41,60 відповідно.

У США республіканці в сенаті запропонували пакет допомоги в зв'язку з пандемією COVID-19 в розмірі $ 1 трлн. Він буде включати одноразову виплату $ 1,2 тис. Американцям, а також стимули для збільшення виробництва засобів індивідуального захисту в Сполучених Штатах з наступною відмовою від їх імпорту з Китаю. Пакет також включає в себе $ 190 млрд на підтримку малого бізнесу і $ 100 млрд у вигляді кредитів для підприємств, що працюють сезонно або в районах з низьким рівнем доходу.

Запропонований пакет підбадьорив інвесторів і допоміг послабити долар, що призвело до зміцнення фондових ринків і зростання цін на нафту. Тим часом, країни ОПЕК + з серпня почнуть поступово нарощувати видобуток, і це викликає нервозність на ринку, враховуючи, що в ряді країн - від Китаю до Іспанії і Німеччини - фіксується зростання захворюваності коронавирусной інфекцією.

Крім того, за даними Vortexa, обсяг нафти, знаходиться зараз в плавучих сховищах, на 244% вище, ніж роком раніше, що говорить про наявність надлишкових запасів сировини.

Станом на 10:15 за київським часом ціни на нафту марки Brent встановлений на рівні 44,11 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 44,00 долара за барель, що на 10 центів вище за рівень закриття торгів ($ 43,90)