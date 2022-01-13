Ціна нафти побила 5-місячний максимум

16:06 31 серпень Київ, Україна

Станом на сьогодні, 31 серпня, ціна на нафту на світовому ринку побила свій максимум за останні п'ять місяців і склала 46,48 долара США за 1 барель. Це стало відомо на торгах. Що ж стало провідними факторами, що призвели до такого стабільного зростання вартості нафти?

Листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 1,42% до 46,48 долара за барель - найвищого рівня з березня. Ціна на нафту марки WTI виросла на 1,19% до 43,48 долара за барель.

Торги по нафті Brent завершуються в серпні п'ятим поспіль щомісячним підвищенням цін, в той час, як ціна на нафту WTI зростає четвертий місяць, досягнувши п'ятимісячного максимуму в 43,78 долара за барель 26 серпня, коли на США налетів ураган Лаура.

Зазначено, що слабкий долар США та дуже високі показники в китайському секторі послуг підтримали ціни на нафту, попри те, що попит на паливо повільно відновлюється в умовах пандемії коронавірусу, а пропозиція залишається достатньою. Однак аналітики кажуть про те, що нафта може зіткнутися з перешкодами в майбутньому.

Згідно з даними Refinitiv і Vortexa, імпорт сирої нафти в Китай у вересні знизиться вперше за п'ять місяців, оскільки рекордні обсяги нафти зберігаються в найбільшому у світі імпортері та за його межами.

Високі ціни на нафту та газ також спонукають виробників США відновити буріння, оскільки кількість нафтогазових бурових установок в країні в серпні виросла на три - до 254, згідно з даними енергетичної компанії Baker Hughes Co.

Нагадаємо, 25 серпня світові ціни на нафту піднялися до 46 доларів за барель - до максимуму з 5 серпня.

Також стало відомо, що в Росії підрахували втрати через дешеві нафту та газ. Надходження до бюджету скоротилися майже на 1,5 трлн рублів.