Ціна на золото знизилася до $1682,55 за унцію

18:00 31 березень Київ, Україна

Дані торгів показують зниження вартості золота. Третя торгова сесія фіксує падіння розцінок на золото - зараз вона знаходиться нижче за позначку 1700 доларів за тройську унцію. Експерти пов'язують таку ситуацію зі стрімким зміцненням долара.



Станом на 9.02 EET ціна червневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 0,2%, або на 3,45 долара, до 1682,55 долара за тройську унцію. Травневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,8% - до 23,945 долара за унцію. В останні дні долар зміцнюється щодо світових валют. Так, щодо єни долар подорожчав до річного рекорду, щодо євро - до максимуму з початку листопада. Більш дорогий долар робить золото менш доступним при його покупці в іншій валюті.









Американська валюта отримує підтримку на тлі більш оптимістичних прогнозів по вакцинації і боротьбі з коронавірусом. Інвестори також продовжують стежити за новинами зі стимулювання економіки США, що підтримує інфляційні очікування, приводячи до зростання прибутковості держоблігацій США і стримуючи золото.



Тепер увага ринків привернута до статистики по США, запланованої на поточний тиждень. Найближчі три дні поспіль будуть публікуватися дані по ринку праці в країні, при цьому в п'ятницю вийдуть дані про безробіття в березні, в середу і четвер - дані Automatic Data Processing (ADP) про кількість робочих місць у приватних компаніях і щотижнева статистика про заявки на допомогу по безробіттю.