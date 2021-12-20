Ціна на нафту зростає врівноважуючи падаючий долар

11:58 06 серпень Київ, Україна

Ціна на нафту варіюється в залежності від того, який курс долара встановлюється в країні. Це пов'язано з тим, що «чорне золото» компенсує більш слабку валюту, забезпечуючи економіці країни зростання і стабільність.

Ціни на нафту в четвер, 6 липня, продовжили зростання, не дивлячись на побоювання з приводу попиту на паливо через зростання випадків коронавирусной інфекції. Підтримку цінам надає рекордне падіння курсу долара до основних світових валют. Нафта марки Brent подорожчала на 0,51% до 45,40 доларів за барель до 10:00 за київським часом, нафта WTI виросла на 0,24% до 42,29 доларів за барель.

Два еталонних контракту виросли більш ніж на 1% в середу - до найвищого рівня з 6 березня, після того, як Управління енергетичної інформації повідомило про набагато більшу, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США.

Проте, інвестори як і раніше побоювалися збільшення запасів нафтопродуктів у США, в той час як центральні банки США заявляють, що зростання числа таких випадків уповільнює відновлення економіки найбільшого в світі споживача нафти.

Згідно з розрахунками ОВНС США, попит на бензин і раніше становить близько 8,6 млн. барелів на день, що приблизно на 10% нижче, ніж роком раніше.