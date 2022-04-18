Ціна на нафту зростає - впливає вакцина від COVID-19

Дані торгів свідчать про стрімке підвищення купівельного настрою на ринку нафти. Підвищення цін і надії, що споживчий попит на нафту виросте, пов'язані з фінальними розробками вакцини проти COVID-19.

Станом на 6.34 EET ціна лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,4%, до 45,25 долара за барель. Січневі ф'ючерси на Brent дорожчали на 0,36%, до 45,12 долара за барель Січневі ф'ючерси на нафту марки WTI дорожчали на 0,24% - до 42,52 долара за барель.

Трейдери почали тиждень оптимізмом навколо перспектив відновлення попиту на "чорне золото" завдяки успішним випробуванням вакцини проти коронавірусу. Американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька BioNTech подали в п'ятницю запит в управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США для отримання дозволу на екстрене використання вакцини від COVID-19.

"Позитивні настрої як і раніше викликані недавніми хорошими новинами про ефективність розроблюваних вакцин проти коронавірусу і очікуванням того, що ОПЕК+ на засіданні в кінці цього місяця продовжить поточні скорочення на 3-6 місяців", - зазначив старший ринковий стратег Axi Стівен Іннес (Stephen Innes), якого цитує Рейтер.

Міністерський моніторинговий комітет ОПЕК+ в середині листопада обговорив ситуацію на ринку нафти на тлі "другої хвилі" коронавірусу. За його підсумками не було винесено ніякої рекомендації, хоча до цього експерти ОПЕК+ рекомендували міністрам розглянути збереження поточних обмежень видобутку на перший квартал або на перше півріччя 2021 року. Комітет обіцяв дати рекомендації з цього питання до засідання альянсу 1 грудня.

Учасники торгів також звернули увагу на повідомлення про ситуацію в Саудівській Аравії. Раніше агентство Рейтер повідомило, що представник військових єменських повстанців з руху "Ансар Алла" (хусити) заявив про ракетний обстріл розподільчої станції нафтогазової держкомпанії Saudi Aramco.