Ціна на нафту продовжить зростати. Думка експертів

08:19 14 лютий Київ, Україна

Обстановка на нафтовому ринку загострюється. З тим, як Європа побоюється можливих перебоїв з постачанням енергоносіїв, які можуть статися через ескалацію Росії в Україні, дорожчає нафта, наближаючись до 100 доларів за барель.



Після того, як Джо Байден, президент Сполучених Штатів закликав усіх американців покинути межі України 11 лютого через ймовірне вторгнення Російської Федерації, нафта на ринку підскочила практично до 100 доларів за барель.



Зокрема, Dated Brent зараз оцінюється в 97,835 долара за барель, а барель марки WTI MEH станом на п'ятницю, 11 лютого, продавався за 94,50 долара.



«Геополітика визначає оптимістичні настрої. У міру того, як російські солдати накопичуються біля кордону з Україною, зростають і страхи ринку перед вторгненням та перебоями у постачанні нафти та газу до Європи, які можуть досягти 250 000 барелів на добу нафти та понад 4 мільярди кубічних футів природного газу на добу», - повідомляє S&P Global Platts Analytics.