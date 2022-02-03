Ціна на нафту показала найбільший місячний приріст за рік

08:26 01 лютий Київ, Україна

Вартість "чорного золота" щомісяця зростає приблизно на 17% і основною причиною цього є загрозливі вимоги з боку Кремля на адресу колективного Заходу.



Про це йдеться в аналітичному матеріалі, підготовленому та оприлюдненому виданням Reuters.



Так, зокрема, популярна у нафтопереробників марка Brent зросла на 66 центів або на 0,7%, і тепер трейдери просять $90 за 1 барель, тоді як американська марка WTI подорожчала на 51 цент (на 0,6%) до $87 за 1 барель.

«Подібні цінові стрибки зумовлені панікою на ринку. Сьогодні, насамперед, це викликане занепокоєнням з приводу перебоїв у постачанні у зв'язку з кризою навколо України. Мілітарна риторика влади РФ штовхає ціни все далі нагору», – йдеться у зазначеному аналітичному матеріалі.

Також у виданні Reuters переконані, що деякі країни, зокрема, Еквадор, Іран та Об'єднані Арабські Емірати на прохання Кремля, навмисно створюють дефіцит на нафтовому ринку, з метою виторгувати собі певні геополітичні преференції; однак які саме, не уточнюється.