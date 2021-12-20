Ціна на нафту корекційно зростає

10:18 31 липень Київ, Україна

У четвер експерти відзначили падіння вартості нафти. Але вже в п'ятницю ціни корекційно піднімаються і стабілізують 1,7-3,1% різниці з показниками четверга. Про це свідчить інформація з торгів.

Станом на 7.34 EET ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent росла на 0,53% до 43,48 долара за барель, вересневий ф'ючерс на Brent дорожчав на 0,54%, до 43,17 долара за барель. Вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI дорожчали на 0,5% - до 40,12 долара за барель.

У четвер вартість нафти перейшла до різкого зниження на негативних економічних даних в США. Так, стало відомо, що ВВП в США в другому кварталі впав на 32,9% в річному вираженні. Зниження стало рекордним.

Тим часом, оскільки в усьому світі продовжує зростати кількість хворих COVID-19, що може спричинити за собою нові закриття економік, загроза попиту на нафту зберігається.

"Тепер, коли ми розглянули всі питання, пов'язані з ОПЕК +, ми знаємо, що там відбувається, ключовим питанням для нафтових ринків є знищення попиту", - відзначає аналітик CMC Markets Майкл Мак-Карті (Michael McCarthy), якого цитує агентство Рейтер.