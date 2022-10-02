Ціна на нафту 01 липня 2020 рік зростає

У середу, 1 липня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли на більш ніж 1%. Це сталося після того, як дані показали, що запаси сирої нафти в США знизилися набагато більше, ніж очікувалося раніше. Тому є надія, що попит на сировину зростає навіть незважаючи на зростання кількості нових випадків коронавируса в світі.

Скільки коштує нафту 1 липня

Нафта марки Brent подорожчала на 1,2% (0,48 долара), досягнувши 41,75 долара за барель після падіння більш ніж на 1% у вівторок, 30 червня. Американська нафта WTI виросла в ціні на 1,4% (0,54 долара) - до 39,81 долара за барель. Напередодні вартість сировини опустилася на 1,1%.

Як змінилися обсяги видобутку і запаси нафти: останні дані

Запаси сирої нафти і бензину в США минулого тижня знизилися більше, ніж раніше прогнозували аналітики. Однак запаси дистилятів виросли, за даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок, 30 червня.

Обсяги видобутку нафти зменшилися на 8,2 мільйона барелів - до 537 мільйона барелів. Пізніше в середу, 1 липня, Міністерство енергетики США оприлюднить свої відомості по запасах нафти і обсягів видобутку сировини.

Наскільки країни ОПЕК + дотримуються умов угоди і прогнозують аналітики

На зростання цін нафти також вплинуло рішення країн ОПЕК + скоротити обсяги видобутку нафти в низьких за два десятиліття рівнів. Зокрема, 13 учасників організації в червні добували в середньому 22,62 мільйона барелів на добу після того, як вони домовилися знизити видобуток на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу.

Згідно з опитуванням аналітиків Reuters, в порівнянні з травневим в червні обсяги видобутку впали ще на 1,92 мільйона барелів.