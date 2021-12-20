Ціна на газ: тенденції зростання

06:28 05 серпень Київ, Україна

З 1 серпня населення чекає подорожчання тарифів на газ. У порівняння з попередніми місяцями розцінки зростуть на 27 копійок за кубометр. Загальна вартість тарифу від «Нафтогазу» становитиме 3,24 гривні за кубометр.

У процентному відношенні зростання вартості газу становить 9%. Нову вартість газу назвала державна компанія "Нафтогаз". Компанія пояснює зростання вартості блакитного палива тим, що ринок входить в сезон високих цін. Так традиційно проходить перед початком опалювального сезону.

До слова, з 1 серпня в Україні стартував останній етап реформи ринку газу. Відтепер українці зможуть самостійно вибирати постачальника газу, в залежності від їх переваг.

Так само станеться і перехід до ринкової вартості газу. Відтепер кожен постачальник встановлювати її самостійно. "Нафтогаз", як один з гравців на ринку, встановлювати вартість газу тільки для своїх споживачів.

Як змінювалася ціна на газ з початку року?