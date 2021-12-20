Ціна на електроенергію в Україні знову виросла

14:58 10 серпень Київ, Україна

Експерти відзначають, що вартість електроенергії в Україні знову значно зросла. Цей показник відрізняється від попереднього приблизно на 12%. При цьому також експерти відзначають, що ціна української електроенергії перевищує вартість європейської.

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 10 серпня збільшилася на 12,2%, або на 153,03 гривні / МВт-год до 1 409,78 гривні / МВт-год в порівнянні з 3 серпня. Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".

За аналогічний період середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" скоротилася на 4%, або на 68,94 гривні / МВт-год до 1 630,92 гривні / МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській Енергобіржа Nord Pool, ціна в ОЕС України (43,13 євро / МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (2,26 євро / МВт-год) в 19 разів, в Швеції (22,38 євро / МВт-год) - на 48,1%, в Данії (38,95 євро / МВт-год) - на 9,7%, у Франції (38,50 євро / МВт-год) - на 10,7%, в Німеччини (36,98 євро / МВт-год) - на 14,3%, в Австрії (37,37 євро / МВт-год) - на 13,4%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії збільшилася на 5,8%, або на 2,29 євро / МВт-год до 41,64 євро / МВт-год (1 361 гривня / Мвт-год відповідно до курсу НБУ на 10 серпня).