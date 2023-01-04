Ціна газу в Європі впала нижче 750 доларів

12:25 04 січня Київ, Україна

За даними лондонської біржі ICE, ціна на природний газ у Європі на початку торгів 4 січня впала нижче за $750 за тисячу кубометрів.

З початку дня падіння ціни на газ перевищило 3%. Вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах зменшилася до 733 доларів за тисячу кубометрів (67 євро за МВт·год).



Пізніше котирування підскочили до 762,1 долара за тисячу кубометрів (71,71 євро за МВт·год).



Зазначимо, що подібне зниження сталося вперше із 18 лютого 2022 року.



Котирування газу падають на тлі теплої погоди в Європі - середня температура повітря в більшості держав ЄС у грудні зберігалася вище за кліматичні показники.



Прогнози вказують на те, що протягом найближчих двох тижнів температури перевищать сезонні норми для більшої частини Європи. Крім того, пом'якшити ціновий тиск допомагають рекордний імпорт ЗПГ та збільшення вироблення вітрової електроенергії у Франції та Німеччині.