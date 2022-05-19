Ціна газу в Європі наблизилася до $600

16:51 16 серпня Київ, Україна

Ціна блакитного палива в Європі зросла до $ 585/тис. кубометрів через те, що Росія викупила лише 4% від запропонованих Україною додаткових потужностей для транзиту на вересень.



Про це свідчить результат аукціону Regional Booking Platform 16 серпня.

"Російська компанія "Газпром" на аукціоні Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) купила лише 4% із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень. В результаті ціна блакитного палива в Європі зросла до $585/тис. кубометрів", - йдеться в повідомленні.

На торги виставили потужності до 15 млн куб. м на добу, але викупленими виявилися тільки 0,65 млн куб. м на добу.



У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських газотранспортних потужностей в обсязі 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу.