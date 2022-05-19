Ціна газу в Європі наблизилася до $600

Ціна блакитного палива в Європі зросла до $ 585/тис. кубометрів через те, що Росія викупила лише 4% від запропонованих Україною додаткових потужностей для транзиту на вересень.
Про це свідчить результат аукціону Regional Booking Platform 16 серпня.
Про це свідчить результат аукціону Regional Booking Platform 16 серпня.
На торги виставили потужності до 15 млн куб. м на добу, але викупленими виявилися тільки 0,65 млн куб. м на добу.
У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських газотранспортних потужностей в обсязі 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу.
У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських газотранспортних потужностей в обсязі 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу.
Ціни на газ в Європі:
На початку липня ціна на газ в Європі досягла чергового максимуму - $555 за тисячу кубометрів.
2 серпня ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину.
Згідно з даними Української енергетичної біржі, приведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону з Україною на 3 серпня становила 18,14 тис. грн за тисячу кубометрів.
6 серпня 2021 року на хабі TTF в Нідерландах ціна газу з поставкою 6 серпня досягла $520 за 1000 куб. м.
На початку липня ціна на газ в Європі досягла чергового максимуму - $555 за тисячу кубометрів.
2 серпня ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину.
Згідно з даними Української енергетичної біржі, приведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону з Україною на 3 серпня становила 18,14 тис. грн за тисячу кубометрів.
6 серпня 2021 року на хабі TTF в Нідерландах ціна газу з поставкою 6 серпня досягла $520 за 1000 куб. м.
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