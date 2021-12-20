Цілі агрополітики України - майбутнє країни

12:22 22 липень Київ, Україна

Рівень життя українців напряму залежить від якості продуктів, які вони споживають. Саме тому основною і центральною ідеєю агрополітіческого розвитку України має стати забезпечення громадян цими самими продуктами - безпечними і якісними.

Це одна з агрополітіческіх цілей для України, яку озвучив президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», голова Наглядової ради проекту «Агрокебети», гендиректор ІМК Алекс Ліссітса, спілкуючись з учасниками I Всеукраїнського громадського онлайн-курсу «Нова аграрна політика України».

За його словами, крім цього, основними агрополітіческімі цілями для України повинні стати: