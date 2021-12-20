Цілі агрополітики України - майбутнє країни

Рівень життя українців напряму залежить від якості продуктів, які вони споживають. Саме тому основною і центральною ідеєю агрополітіческого розвитку України має стати забезпечення громадян цими самими продуктами - безпечними і якісними.
Це одна з агрополітіческіх цілей для України, яку озвучив президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», голова Наглядової ради проекту «Агрокебети», гендиректор ІМК Алекс Ліссітса, спілкуючись з учасниками I Всеукраїнського громадського онлайн-курсу «Нова аграрна політика України».
За його словами, крім цього, основними агрополітіческімі цілями для України повинні стати:
- Весь ланцюжок виробництва сільськогосподарської продукції та харчових продуктів та суміжних галузей повинна бути прибутковою.
- Політика стимулювання і просування експорту української аграрної продукції має бути чітко продуманою. Made in Ukraine має означати якісна і безпечна продукція!
- Виробляючи і переробляючи харчові продукти, бізнес повинен турбуватися про навколишнє середовище і про життя майбутніх поколінь!
- Інновації мають бути, як в аграрній освіті та науці, так і в системі державного управління в агросекторі, що стосується бюрократії і підходів.
- Процес децентралізації треба продумано завершувати. Затягування процесу передачі влади і активів таких як земля на місця тільки погіршить ситуацію в сільській місцевості.
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