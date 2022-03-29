Бюджетний дефіцит в 200 млрд грн вбиває економіку

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан висловив свою експертну думку про стан бюджету України. Згідно з його думкою, за вересень-жовтень в Україні дефіцит склав 200 млрд гривень.

"Ось зараз у нас бюджетний дефіцит 200 млрд. Це зараз ці гроші треба залучити і виплатити, це в основному капітальні, великі витрати на кінець року. Вони завжди так збираються, це загальна стандартна історія. Плюс до бюджетного дефіциту треба виплатити зовнішні запозичення... Ми ці гроші повинні піти і запозичити десь на ринку", - сказав Богдан.

За його словами, загальна сума дефіциту становить близько 270 млрд і є два варіанти їх отримати.