Бюджетний дефіцит в 200 млрд грн вбиває економіку
15:14 04 листопада Київ, Україна
Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан висловив свою експертну думку про стан бюджету України. Згідно з його думкою, за вересень-жовтень в Україні дефіцит склав 200 млрд гривень.
"Ось зараз у нас бюджетний дефіцит 200 млрд. Це зараз ці гроші треба залучити і виплатити, це в основному капітальні, великі витрати на кінець року. Вони завжди так збираються, це загальна стандартна історія. Плюс до бюджетного дефіциту треба виплатити зовнішні запозичення... Ми ці гроші повинні піти і запозичити десь на ринку", - сказав Богдан.
За його словами, загальна сума дефіциту становить близько 270 млрд і є два варіанти їх отримати.
"Це або випустити євробонди, і це наше Міністерство фінансів намагалося робити. Але у них не вийшло. Гроші йому не дають на тих умовах, які воно пропонувало. Є інший варіант: на внутрішньому ринку випуск ОВДП. Мінфін оголошує конкурс і щовівторка запозичує всередині країни гривні або валюту для фінансування бюджету. Ось у нас 2-3 дні назад був черговий конкурс. Їм треба мінімум за кожен аукціон до кінця року брати по 30 млрд гривень, щоб виконати запланований бюджет, - зазначає Богдан, - Ось вам звіт з останнього аукціону. Позичили 400 млн з 30 млрд. У нас на єдиному казначейському рахунку - 12 млрд. Цього вистачить на тиждень! Усе!"
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